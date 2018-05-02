Первомайский погром в Париже: французы против трудовых реформ Макрона

В Париже подводят итоги захлестнувших город беспорядков. Шествие против трудовых реформ Эммануэля Макрона, в котором участвовали почти 1300 человек, быстро перешло в протесты, передает телеканал "Россия 24".

Согласно данным префектуры парижской полиции, экстремисты в черных масках нанесли ущерб более чем 30 магазинам, сожгли 6 автомобилей, разгромили автосервис. Полиция задержала почти 300 человек, из которых 102 находятся под стражей.

В правоохранителей летели дымовые шашки и петарды. В итоге полицейские применили водометы и слезоточивый газ. Пострадали 4 человека, в том числе боец спецподразделений.

Демонстрации профсоюзов во Франции прошли также в Лилле, Лионе, Марселе и Страсбурге. По разным данным, на улицы вышли от 150 до 200 тысяч человек.