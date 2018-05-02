МЧС грозит грозой

Столичное МЧС предупреждает о том, что в ближайшие часы в Москве и Подмосковье начнется гроза. Этот прогноз сохраняется в течение дня и до вечера. Объявлен желтый погодный уровень.

Кроме того в регионе ожидается сильный дождь, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. МЧС предупреждает об опасности нахождения в это время на улице — особенно под большими деревьями и металлическими конструкциями.

Воздух в окрестностях Москвы прогреется до 30 градусов, а в самом городе до 28 градусов.