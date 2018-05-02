Юпп Хайнкес и Оливер Кан поддержали вратаря "Баварии" Ульрайха

Мюнхенская "Бавария" не смогла выйти в финал Лиги чемпионов, сыграв в Мадриде вничью с "Реалом" 2:2. На исход борьбы повлияла груба ошибка вратаря баварцев Свена Ульрайха.

В начале второго тайма полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо отбросил мяч вратарю. Ульрайх хотел взять мяч, но затем вспомнил, что имеет права касаться его руками после паса своего игрока. Мяч проскочил мимо Ульрайха и достался Кариму Бензема, который поразил ворота мюнхенцев – 2:1. Таким образом, результативная ошибка Ульрайха повлияла на исход борьбы в полуфинале.

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес поддержал Ульрайха. "Ульрайх запутался, на него зашло небольшое затмение. Он не знал, может ли он брать мяч в руки. Когда понял, что не может — занервничал, и случилось то, что случилось. Это ужасно для игрока – пережить такое. Это был неприятный момент для нашей команды, но у нас было много шансов, чтобы забить, а Ульрайх в целом провел достойный матч" – цитирует Хайнкеса "Спорт-Экспресс"

Знаменитый в прошлом вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан также выразил поддержку коллеге. "Очевидно, что в том моменте у Ульрайха было две мысли одновременно — зафиксировать мяч и отбить Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с "Реалом"- после штрафного удара Роберто Карлоса. После такого ты не хочешь просыпаться на следующий день".