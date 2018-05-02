CNN: российский СУ-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 приблизился к патрульному противолодочному самолету Boeing P-8 Poseidon ВМС США в небе над Балтикой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух представителей американских ВС.

По данным канала, российский истребитель приблизился и держался на расстоянии около шести метров от американского самолета в течение девяти минут. Представители ВС описали перехват как безопасный.

Официальный представитель ВМС США в Европе Зак Харрелл от комментариев отказался, но заявил, что корабли и самолеты ведомства "регулярно взаимодействуют с военными подразделениями других стран", передает РИА Новости.