В центральном Иране произошло землетрясение

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США, в центральной части Ирана произошло сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,3 балла. Подземные толчки произошли на глубине около 10 километров в 7:08 утра по московскому времени в 11 километрах от города Ясудж.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.