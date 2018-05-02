Глава МИД Германии ответит перед коллегами за позицию по РФ

Министру иностранных дел Германии придется ответить за антироссийскую позицию. Причем, как сообщает издание Die Welt, перед своими же коллегами. Экстренное заседание созывает руководство партии немецких социал-демократов, передает телеканал "Россия 24".

Они утверждают, что Хайко Маас занимает противоположную им политическую позицию. По его заявлениям, Россия якобы нарушает международное право и пытается "дестабилизировать" Запад.

Однопартийцы с ним категорически несогласны. Ранее социал-демократы уже критиковали Хайко Мааса за недостаточный интерес к диалогу с Москвой. В то время как сама партия в целом настроена на конструктивное общение с Россией.