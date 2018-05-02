Тема:

Смена власти в Армении 37 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
2 мая 201810:45

Метро, железная дорога, аэропорт: оппозиция парализовала Ереван

Во время шествия в Ереване лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что его сторонники парализовали работу метро и железной дороги, заблокировали дорогу в аэропорт Звартноц, а также автомагистрали Юг — Север и Арарат — Ереван, передает ТАСС.

"Мои дорогие, в эти минуты парализована работа метро и железной дороги, перекрыта дорога в аэропорт", — отметил Пашинян, добавив, что "к протестующим примкнули и объявили забастовку множество коллективов школ и университетов".

Однако в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян отметил, что "никаких столкновений, никакой агрессии. Все мы понимаем, что этот процесс не может не завершиться де-юре победой. Все наши действия должны носить исключительно мирный характер".

По сообщениям местных СМИ, в Ереване практически не осталось проспектов или улиц, движение по которым осуществлялось бы без помех. Протестующие притащили на них мусорные баки и автошины. Среди демонстрантов в основном молодые люди, они танцуют, слушают музыку и бьют в барабаны, передает "Интерфакс".

Как известно, в Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. И. о. премьера-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

1 мая парламент отклонил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно пройти 8 мая.

Ранее по теме

Сейчас

10:40

Нападение боевиков в Ираке: 7 погибших, 13 раненых

09:55

В Иране произошло землетрясение

09:27

В Москве ожидается гроза

07:31

В США состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

07:18

В США повторно подан иск против Вайнштейна за изнасилование

06:51

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сибирской язвы в Китае

06:23

Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой в суд

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Метро, железная дорога, аэропорт: оппозиция парализовала Ереван

Метро, железная дорога, аэропорт: оппозиция парализовала Ереван

34 минуты назад
Британская палата общин приняла поправку, аналогичную акту Магнитского

Британская палата общин приняла поправку, аналогичную акту Магнитского

30 минут назад
Первомайский погром в Париже: французы против трудовых реформ Макрона

Первомайский погром в Париже: французы против трудовых реформ Макрона

1 час назад
МЧС грозит грозой

МЧС грозит грозой

1 час назад
CNN: российский СУ-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

CNN: российский СУ-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

1 час назад
В центральном Иране произошло землетрясение

В центральном Иране произошло землетрясение

1 час назад
МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом

МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом

2 часа назад
В США состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

В США состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

3 часа назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто

Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто

1 час назад
В Риме на болельщиков "Ливерпуля" напали мотоциклисты с арматурой

В Риме на болельщиков "Ливерпуля" напали мотоциклисты с арматурой

25 минут назад
Нападение боевиков в Ираке: 7 погибших, 13 раненых

Нападение боевиков в Ираке: 7 погибших, 13 раненых

39 минут назад
Отпускные цены: сколько стоит арендовать жилье на курортах Краснодарского края

Отпускные цены: сколько стоит арендовать жилье на курортах Краснодарского края

49 минут назад
Вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти

Вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти

1 час назад
Польша запретила проезд по своей территории группе байкеров

Польша запретила проезд по своей территории группе байкеров

3 часа назад
Космонавты с МКС пожелали удачи команде SMP Racing в новом сезоне

Космонавты с МКС пожелали удачи команде SMP Racing в новом сезоне

3 часа назад
"Погода 24": в центр России пришла аномальная жара

"Погода 24": в центр России пришла аномальная жара

4 часа назад
634
В США повторно подан иск против Харви Вайнштейна за изнасилование

В США повторно подан иск против Харви Вайнштейна за изнасилование

4 часа назад
Роспотребнадзор предупреждает туристов о вспышке сибирской язвы в Китае

Роспотребнадзор предупреждает туристов о вспышке сибирской язвы в Китае

4 часа назад
Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой в суд

Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой в суд

4 часа назад
После стрельбы в Лондоне один мужчина погиб, еще один госпитализирован

После стрельбы в Лондоне один мужчина погиб, еще один госпитализирован

5 часов назад
Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды

Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды

5 часов назад
Доктор Борнстейн: Трамп лично сочинил справку о своем здоровье в 2016 году

Доктор Борнстейн: Трамп лично сочинил справку о своем здоровье в 2016 году

7 часов назад
Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР

Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР

7 часов назад
В Приамурье удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

В Приамурье удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

7 часов назад
Семь штатов требуют отмены программы защиты нелегалов в США

Семь штатов требуют отмены программы защиты нелегалов в США

8 часов назад
Зинедин Зидан: "Реал" никогда не сдается

Зинедин Зидан: "Реал" никогда не сдается

8 часов назад
Министерство финансов США дает еще месяц на продажу активов En+, Rusal и GAZ Group

Министерство финансов США дает еще месяц на продажу активов En+, Rusal и GAZ Group

8 часов назад
В Бразилии выясняют судьбу 34 человек, которые могли оказаться в рухнувшей высотке

В Бразилии выясняют судьбу 34 человек, которые могли оказаться в рухнувшей высотке

8 часов назад
Под Самарой прошла реконструкция событий апреля 1945 года

Под Самарой прошла реконструкция событий апреля 1945 года

9 часов назад
65
Тренер "Баварии" Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры

Тренер "Баварии" Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры

9 часов назад
Ким Чен Ын готов встретиться с Дональдом Трампом в Пханмунджоме

Ким Чен Ын готов встретиться с Дональдом Трампом в Пханмунджоме

9 часов назад
Два французских пилота купили самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать мигрантов на море

Два французских пилота купили самолет за 130 тысяч евро, чтобы спасать мигрантов на море

10 часов назад
Борец Власов: для меня было принципиально победить на чемпионате Европы

Борец Власов: для меня было принципиально победить на чемпионате Европы

10 часов назад
Вооруженная оппозиция и власти САР договорились о выводе боевиков из Хомса

Вооруженная оппозиция и власти САР договорились о выводе боевиков из Хомса

10 часов назад
Атака боевиков ИГИЛ в Багдаде: семь человек погибли, девять ранены

Атака боевиков ИГИЛ в Багдаде: семь человек погибли, девять ранены

11 часов назад
Кипр вернул Египту древние артефакты, похищенные 30 лет назад

Кипр вернул Египту древние артефакты, похищенные 30 лет назад

11 часов назад
7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето

7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето

19 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"

27.04.2018 21:57
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20