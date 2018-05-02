Метро, железная дорога, аэропорт: оппозиция парализовала Ереван

Во время шествия в Ереване лидер протестного движения Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян заявил, что его сторонники парализовали работу метро и железной дороги, заблокировали дорогу в аэропорт Звартноц, а также автомагистрали Юг — Север и Арарат — Ереван, передает ТАСС.

"Мои дорогие, в эти минуты парализована работа метро и железной дороги, перекрыта дорога в аэропорт", — отметил Пашинян, добавив, что "к протестующим примкнули и объявили забастовку множество коллективов школ и университетов".

Однако в прямом эфире на своей странице в Facebook Пашинян отметил, что "никаких столкновений, никакой агрессии. Все мы понимаем, что этот процесс не может не завершиться де-юре победой. Все наши действия должны носить исключительно мирный характер".

По сообщениям местных СМИ, в Ереване практически не осталось проспектов или улиц, движение по которым осуществлялось бы без помех. Протестующие притащили на них мусорные баки и автошины. Среди демонстрантов в основном молодые люди, они танцуют, слушают музыку и бьют в барабаны, передает "Интерфакс".

Как известно, в Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. И. о. премьера-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

1 мая парламент отклонил кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно пройти 8 мая.