Британская палата общин приняла поправку, аналогичную акту Магнитского

Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к законопроекту о санкциях, аналогичную акту Магнитского. Она направлена против нарушителей прав человека, сообщают британские СМИ.

Данная поправка подразумевает раскрытие до 2020 года информации о лицах, хранящих активы в юрисдикции Британских, Виргинских или Каймановых островов.

Законопроект вместе с поправкой теперь должны рассмотреть в палате лордов. По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, поправка позволит "действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру".

В 2016 году конгресс США принял законопроект, распространяющий действие закона Магнитского на все страны мира, а не только на Россию. Закон дает право президенту вносить в список лица, которые, по его мнению, виновны в коррупции и нарушении прав человека. Аналогичные правовые акты приняли Канада, Эстония, Литва.

В свою очередь, Владимир Путин назвал ситуацию вокруг акта Магнитского неконструктивными политическими играми, передает "Интерфакс".