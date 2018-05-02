Нападение боевиков в Ираке: 7 погибших, 13 раненых

Семь человек погибли и 13 ранены в результате атаки боевиков на город Эт-Тармия к северу от Багдада. Как сообщает РИА Новости, нападение совершили "проснувшиеся" ячейки "Исламского государства" (организация запрещена в России). Все выезды из Эт-Тармии блокированы силовиками. Идет активный розыск боевиков. При этом силы безопасности Ирака отрицают информацию о присутствии террористических бандформирований ИГ в Эт-Тармии.