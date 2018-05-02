В Риме на болельщиков "Ливерпуля" напали мотоциклисты с арматурой

В среду в Риме пройдет ответный матч Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и английским "Ливерпулем". Встрече предшествовал инцидент с участием болельщиков обеих команд.

Два молодых англичанина Карл Джонсон и Питер Сондерс подверглись нападению в итальянской столице. На них напали два мотоциклиста с железной арматурой. Болельщикам "Ливерпуля" удалось скрыться и избежать серьезных повреждений. Полиция Рима работаает в усиленном режиме. В город прибыло 5 тысяч английских болельщиков.

Первый матч, прошедший в Ливерпуле, был отмечен беспорядками. Фанаты гостей довольно агрессивно вели себя в отношении местных болельщиков и нанесли серьезную травму одному из них. Молодой человек до сих пор пребывает в коме.