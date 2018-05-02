Лев набросился на англичанина, владеющего сафари-парком в ЮАР. Видео

Очевидцы сняли на видео инцидент с участием льва, произошедший в минувший понедельник, 30 апреля, неподалеку от населенного пункта Тхабазимби, расположенного в провинции Лимпопо на севере ЮАР.

Животное внезапно атаковало 67-летнего владельца сафари-парка по имени Майк Ходж, переехавшего в ЮАР из Великобритании и около 10 лет назад открывшего Центр содержания хищников.

Англичанин зашел в вольер, чтобы найти причину неприятного запаха, раздражавшего и нервировавшего животное.

Лев сбил мужчину с ног, после чего потащил его в сторону кустов. Мужчину спало то, что один из рейнджеров парка начал стрелять и громкие звуки отпугнули хищника.

Перепуганные свидетели ЧП вызвали медиков, доставивших пострадавшего в больницу.

Как сообщает издание The Citizen, Майк Ходж получил травмы шеи и челюсти, его жизни ничего не угрожает. Лев, атаковавший мужчину, был застрелен через некоторое время после нападения.