Александр Жуков покинет пост президента ОКР

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков не будет участвовать в новых выборах президента организации. Жуков решил сосредоточиться на работе в Государственной Думы, где он занимает пост первого заместителя председателя.

Согласно информации ТАСС Александр Жуков, не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах ОКР. "В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте, очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной Думе. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах Президента ОКР", — заявил Жуков. "Спорт-Экспресс" сообщает, что Жуков откажется от места в Международном Олимпийском комитете.

Ранее сообщалось, что в выборах президента ОКР пиме участие первый вице-президент организации Станислав Поздняков. Ранее четырехкратный олимпийский чемпионов в фехтовании Поздняков был выдвинут на пост президента Федерацией лыжных гонок России.