Камчатский вулкан Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла и газа

Вулкан Ключевской, активизировавшийся на Камчатке, в среду днем выбросил пар с газом с содержанием пепла на высоту 5 км над уровнем моря, передает "Интерфакс".

Как сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН), парогазовый шлейф с примесью пепла распространяется в юго-восточном направлении от вулкана. Ранее выброс на вулкане фиксировался 25 апреля. До этого вулкан молчал более трех месяцев.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах полуострова пеплопадов не зарегистрировано.

Как известно, Ключевской является действующим стратовулканом на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он расположен в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской — один из самых высоких активных вулканов в Евразии. Около 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.