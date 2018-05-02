В Кирове две двухлетние девочки упали с 9 этажа

В Кирове две девочки выпали из окна квартиры на девятом этаже, заявили в следственном управлении СК РФ по региону. По данным ведомства, инцидент произошел из-за того, что мать оставила двухлетних близняшек в комнате с открытым окном.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. На месте происшествия работают следователи, передает ТАСС.