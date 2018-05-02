Восемь погибших и 11 пострадавших: опубликовано видео страшного ДТП в Южной Корее

Корейские СМИ опубликовали видеозапись страшного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, произошедшего в минувший вторник, 1 мая, в провинции Чолла-Намдо на юго-западе страны.

В настоящее время известно, что 25-местный автобус, в салоне которого находились 14 пассажиров и водитель – преимущественно пожилые люди, старше 60 лет, возвращавшиеся с сельскохозяйственных работ, вылетел за пределы проезжей части, врезался в деревья, растущие около дороги, и перевернулся.

По предварительной информации, это произошло после столкновения автобуса с кроссовером, однако сам момент аварии двух машин не попал в объектив регистратора, установленного в маршрутном транспортном средстве.

В результате инцидента погибли семь пассажиров и водитель автобуса, семь их спутников получили травмы, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое. Кроме того, пострадали четыре человека, находившиеся в кроссовере.