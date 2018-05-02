Макрон назвал жену австралийского премьера "вкусной"

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "вкусной" Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии. По данным телеканала ABC, конфуз произошел на пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее.

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", — заявил Макрон.

Цитата французского президента быстро разошлась по соцсетям. Некоторые пользователи отметили, что Макрон мог оговориться или некорректно перевел французское слово delicieux – очаровательная, передает РИА Новости.