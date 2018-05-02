Перепутал педали: в Мурманске водитель въехал на машине в магазин

В Мурманске мужчина на автомобиле Hyundai въехал в магазин.

Авария произошла на Домостроительной улице. Как сообщили РИА Новости в региональном УМВД, водитель (1949 года рождения) перепутал педали, снес входные двери и въехал в торговый зал. К счастью, никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.