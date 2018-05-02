Триполи: смертник взорвался в здании Высшей избирательной комиссии

В ливийском Триполи террорист-смертник ворвался в штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии, передает телеканал "Россия 24".

Боевик подорвал на себе пояс со взрывчаткой. В это время его сообщники подожгли здание. По данным местных СМИ, погибли семь человек, погибли три работника избиркома и четверо сотрудников охраны. Число пострадавших пока не уточняется. Неизвестно и сколько было боевиков. Двоих силовикам удалось уничтожить, один был задержан. Террористы могли захватить заложников, в числе которых вероятно есть иностранные граждане.

Все, кто находился в здании, эвакуированы, на месте продолжает работать полиция.