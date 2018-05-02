2 мая 201813:54
Люсьен Фавр – кандидат на пост тренера дортмундской "Боруссии"
Швейцарский специалист Люсьен Фавр является кандидатом на должность главного тренера дортмундской "Боруссии". В нынешнем сезоне 60-летний Фавр работает с французской "Ниццей"
Руководство "Боруссии" недовольно работой австрийца Петера Штегера и не будет продлевать с ним контракт. Дортмундцы рассматривают несколько кандидатур на должность главного тренера, и фаворитом пока выглядит Люсьен Фавр, хорошо знающий немецкий футбол.
Люсьен Фавр тренировал берлинскую "Герту" и менхенгладбахскую "Боруссию". И если в Берлине он успехов не добился, то "Боруссия" под его руководством сумела пробиться в Лигу чемпионов.
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