Люсьен Фавр – кандидат на пост тренера дортмундской "Боруссии"

Швейцарский специалист Люсьен Фавр является кандидатом на должность главного тренера дортмундской "Боруссии". В нынешнем сезоне 60-летний Фавр работает с французской "Ниццей"

Руководство "Боруссии" недовольно работой австрийца Петера Штегера и не будет продлевать с ним контракт. Дортмундцы рассматривают несколько кандидатур на должность главного тренера, и фаворитом пока выглядит Люсьен Фавр, хорошо знающий немецкий футбол.

Люсьен Фавр тренировал берлинскую "Герту" и менхенгладбахскую "Боруссию". И если в Берлине он успехов не добился, то "Боруссия" под его руководством сумела пробиться в Лигу чемпионов.