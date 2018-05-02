Власти Армении: перекрытие трасс оппозицией угрожает продовольственной безопасности страны

Власти Армении заявили, что действия демонстрантов, перекрывших дороги, угрожают продовольственной безопасности страны.

В заявлении Комитета по государственным доходам республики сообщается, что грузовики с продуктами, которые пытаются въехать в страну, сталкиваются с препятствиями из-за закрытых в связи с политическими акциями автодорог. Некоторые машины вынуждены возвращаться обратно.

"Создавшаяся ситуация создает трудности для беспрепятственного въезда грузовых автомобилей и их таможенного обслуживания, что может нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны", — заявили в комитете.

Там призвали участников акции учесть это обстоятельство и не препятствовать движению грузовых автомобилей.

По данным "Интерфакса", в настоящее время затруднено передвижение через таможенно-пропускной пункт "Ниноцминда" на грузино-армянской границе. На выезде из Грузии в Армению образовались заторы, а из Армении в Грузию практически никто не въезжает. Три других пункта — "Гугути", "Ахкерп" и "Садахло" — работают в обычном режиме.

С 13 апреля в Армении не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. И. о. премьера-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян. 1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Сегодня в Ереване была парализована работа метро и железной дороги, перекрыта дорога в аэропорт.

Как сообщает ТАСС, Карен Карапетян выразил надежду на цивилизованные и практические решения внутриполитического кризиса. Он призвал все политические силы "продемонстрировать свою волю, решительность и гибкость". Он подчеркнул, что премьер-министр может избираться только в парламенте, конституционным путем, а для этого необходимы переговоры политических сил.

"Другого решения нет ни теоретически, ни практически", — подчеркнул он.

Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.