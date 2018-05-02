"Дороги Победы": Польша снова не пропустила "Ночных волков"

Мотопробегом "Дороги Победы" исторические события 1945-го уже по традиции решили отметить байкеры, но на границе с Польшей им пришлось изменить маршрут. Группе запретили проезд по территории страны — пропустили только граждан Польши. Почему?

Видео снято недалеко от польской границы: колонна "Ночных волков" мчится по дорогам Победы. Ежегодный мотопробег на Берлин стал уже доброй традицией. По другую сторону, на польской стороне, единомышленников уже ждут местные мотоциклисты. Акция "Ночных Волков" становится все популярнее среди европейцев с каждым годом. И кажется, что память о Великой Отечественной возрождается с новой силой.

"Мы уже подъехали к границе с Польшей. И я хочу поблагодарить всех мотоциклистов, которые сейчас с той стороны ждут нас. Это наши друзья из польского дружественного клуба HOG, это просто мотоциклисты, люди, единомышленники, которые приехали сюда специально для того, чтобы нас встретить, поддержать", — говорит руководитель акции "Дороги победы" Александр Залдостанов (Хирург).

И только польские пограничники усмотрели в мирной акции мотоциклистов преступное начало. Впрочем, сделано это было явно под давлением: многие пограничники не скрывали своего уважения к участникам мотопробега.

В составе тех, кого развернули на польской границе — далеко не только россияне. Граждане стран Евросоюза тоже не смогли попасть на территорию польской земли. Главное условие — снятие символики мотоклуба. Этого байкеры сделать не захотели.

И как говорят эксперты, такая позиция польских властей вполне ожидаема. В стране активно ведется борьба с историческим наследием. Рушатся памятники советским воинам, переписываются учебники истории. А те, кто пытается донести до молодого поколения настоящие исторические факты, автоматически попадают в ряды преступников. Такая вот европейская демократия.

"Пару недель назад в Польше презентовали литературную новинку, которая называется "Красная зараза: как на самом деле Советы освобождали Польшу". Даже по одному названию можно понять настроение польской политической элиты. А то, что произошло с ночными волками, – лишний раз тому подтверждение. Это ведь не дискуссия на научной конференции и даже не обмен мнениями на какой-нибудь межпарламентской ассамблее: это абсолютно гуманитарная миссия", — говорит член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

Польша каждый год — самый ярый противник акций, приуроченных к Великой Отечественной войне. Чего только в Варшаве ни придумывали. Польские пограничники проявили всю изобретательность — сейчас попросили снять символику, а ранее не пустили байкеров якобы потому, что у них неправильно заполнены документы на визу. И сделано это было как-то неумело, говорят эксперты — ведь реального нарушения закона "Ночными волками" зафиксировано не было.

Впрочем, как бы ни старалась Варшава, каждый год акция все же доходит до Берлина. Ведь своими действиями Польша лишь способствует увеличению ее популярности среди европейцев. Они возмущены и в знак поддержки "Волкам" и памяти Великой Отечественной уже на территории ЕС присоединяются к мотопробегу.