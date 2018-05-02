Число жертв теракта в Триполи увеличилось до 11 человек

Одиннадцать человек стали жертвами атаки боевиков на штаб-квартиру Национальной избирательной комиссии в столице Ливии — городе Триполи. Ранее сообщалось о семи погибших. Новые данные о количестве жертв атаки привел телеканал Sky News Arabia.

Среди погибших — сотрудники комиссии и представители силовых структур. В районе атаки продолжаются бои силовиков с экстремистами, слышна перестрелка, передает ТАСС.

В Ливии идет подготовка к проведению президентских выборов, которые должны состояться до конца текущего года. По информации к этому моменту, группа вооруженных боевиков, в том числе два смертника, атаковала офис избиркома, где шла регистрация избирателей.

В здании были приведены в действие взрывные устройства. Также террористы подожгли здание снаружи. В перестрелку с нападавшими вступили сотрудники сил безопасности.

Сообщалось также о нападении экстремистов на миссию ООН в Триполи, однако в представительстве самой международной организации это опровергли.