Экологи бьют тревогу: пожары в Приамурье грозят популяции птиц и животных

В России бушуют лесные пожары — горит около 100 тысяч гектаров земель. Всего на территории страны — 79 крупных природных пожаров. Наиболее сложная обстановка в Амурской области. Там действует режим чрезвычайной ситуации.

В майские праздники сообщения Авиалесоохраны о пожарах словно сводки с полей. За прошедшие сутки в стране ликвидировано 122 очага на площади почти 14 тысяч гектаров. Самая сложная ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке: в Забайкальском, Красноярском, Приморском краях. Но и там стихию удается сдерживать — на борьбу с ней брошены основные силы.

В Амурской области к тушению подключились и вертолеты армейской авиации Восточного военного округа. Они доставили к очагам 30 специалистов и 1,5 тонны груза. Дежурят экипажи в круглосуточном режиме, параллельно отрабатывая и вопросы боевой подготовки. Например, полеты зачастую проходят над незнакомой местностью, а высаживаться десанту приходится на неподготовленные площадки.

Тушат леса, конечно и с воздуха. Транспортные самолёты Ил-76 сбрасывают тонны воды точечно, предотвращая распространение огня на большие территории.

"Двумя заходами сделали сброс 42 тонны воды. Экипаж справился, сделал свою работу и вернулся обратно на базу", — заявил штурман самолета Ил-76 Юрий Хамидулин.

Однако сильный ветер и многомесячная засуха тоже не отступают. Значит, возникают и новые очаги. Экологи подсчитывают ущерб, который нанесен не только флоре, но и фауне. Некоторым популяциям птиц и животных вскоре предстоит искать новые места обитания.

"Сейчас у многих животных начался процесс размножения и многие мелкие птицы и животные сейчас откладывают яйца, вьют гнезда. Если случится низовой пожар, гнезда, расположенные на земле, пострадают", — рассказал эколог Юрий Гафаров.

Региональные власти уже говорят о том, что наказание за разведение костров в пожароопасный период в неприспособленных для этого местах стоит ужесточить. Пока же нарушители отделываются лишь штрафом.

"Мы поймали сегодня 42 поджигателя, представляете. К сожалению, ответственность, которая на них может распространяться — всего 1500 рублей", — отметил губернатор Амурской области Александр Козлов.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на данный момент действует в четырех субъектах. Вход в тайгу в них будет закрыт пока ситуация полностью не нормализуется.