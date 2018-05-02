Натовские корабли вошли в Черное море

Во вторник вечером корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море, передает РИА Новости.

Standing #NATO Maritime Group 2 entered the #BlackSea yesterday and welcomed two new members to the group — 🇷🇴Romanian Frigate ROS Regele Ferdinand and 🇧🇬Bulgarian frigate BGS Drazki | #WelcomeAboard pic.twitter.com/XHs8viZhwh — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) 2 мая 2018 г.

Группа, которая в настоящее время находится недалеко от российских границ, включает фрегаты военно-морских сил (ВМС) Испании, Турции и Германии.

Флагман — британский ракетный эсминец HMS Duncan.