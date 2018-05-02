Киев назвал спонсоров миротворческой операции в Донбассе

США и Франция готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе — об этом заявил в эфире украинского "Пятого канала" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак. Киевские власти добиваются развертывания миротворцев ООН с широким мандатом на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, передает РИА Новости.

По словам Грымчака, помимо заявлений США и Франции о готовности финансировать миротворческую миссию есть еще заявление Германии о готовности рассмотреть такое финансирование.

"То есть, самое главное у нас есть — расчеты и соглашение о донорах этой операции", — заявил в Грымчак. Таким образом, по его словам, "фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее".

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014 года там принято уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, но даже после этого перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.