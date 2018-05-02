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Ситуация на Украине 1 час назад

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2 мая 201815:59

ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию. Об этом заявил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, новая волна военной и террористической активности киевских властей "снова переводит конфликт в горячую стадию". В регионе активизировали свою деятельность спецслужбы и Вооруженные силы Украины. Он напомнил об артобстреле парадного расчета, который готовился к празднованию Дня Победы, о минометных обстрелах строящегося энергомоста и бомбардировке беспилотным аппаратом блокпоста, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции. Как сообщает РИА Новости, при этом Пасечник подчеркнул, что эскалация конфликта осуществляется в канун празднования Дня Победы.

"Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей", — заключил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Руководство операцией будут осуществлять военные, а не СБУ.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине, началась в апреле 2014 года. Жертвами конфликта, по последним данным ОНН, стали более 10 тысяч человек.

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