Тема:

Ливия. Новая страна 27 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 мая 201815:51

Атака на избирком в Триполи: погибли 16, ранены 19 человек

фото: Global Look Press

Уже 16 человек числятся погибшими в результате нападения террористов на штаб-квартиру ливийской Национальной избирательной комиссии в Триполи. Еще 19 человек пострадали, сообщает Министерство здравоохранения страны. Ранее сообщалось об 11 погибших, напоминает ТАСС.

В Ливии готовятся к проведению президентских выборов, которые должны пройти до конца 2018 года. В офисе избиркома, который атаковала группа вооруженных боевиков, шла регистрация избирателей.

Оказавшись внутри здания, террористы привели в действие взрывные устройства, а также подожгли здание снаружи. Служащие сил безопасности вступили в перестрелку с нападавшими.

В настоящее время двухэтажное здание избиркома полностью освобождено от боевиков, в нем работают пожарные и полиция. Здание практически полностью выгорело.

Также сообщалось о нападении экстремистов на миссию ООН в Триполи, но в представительстве организации это опровергли.

Ранее по теме

Сейчас

15:51

При экстренном торможении автобуса на севере Москвы пострадали 5 человек

14:56

Число жертв теракта в Триполи увеличилось до 11 человек

13:21

Триполи: смертник взорвался в здании Высшей избирательной комиссии

12:58

Макрон назвал жену австралийского премьера "вкусной"

11:35

Камчатский вулкан Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла и газа

10:40

Нападение боевиков в Ираке: 7 погибших, 13 раненых

09:55

В Иране произошло землетрясение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Атака на избирком в Триполи: погибли 16, ранены 19 человек

Атака на избирком в Триполи: погибли 16, ранены 19 человек

22 минуты назад
"Дороги Победы": Польша снова не пропустила "Ночных волков"

"Дороги Победы": Польша снова не пропустила "Ночных волков"

1 час назад
Андрей Аршавин решил завершить карьеру футболиста

Андрей Аршавин решил завершить карьеру футболиста

22 минуты назад
Власти Армении: перекрытие трасс оппозицией угрожает продовольственной безопасности страны

Власти Армении: перекрытие трасс оппозицией угрожает продовольственной безопасности страны

1 час назад
Российские туристы прогнали злоумышленников от памятника солдатам-освободителям Вены

Российские туристы прогнали злоумышленников от памятника солдатам-освободителям Вены

1 час назад
ЕС будет платить только тем странам, которые соблюдают принцип верховенства права

ЕС будет платить только тем странам, которые соблюдают принцип верховенства права

1 час назад
МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом

МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом

7 часов назад
В США состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

В США состоялась премьера фильма Константина Хабенского "Собибор"

8 часов назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

26.04.2018 13:12
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто

Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто

6 часов назад
ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию

14 минут назад
Экологи бьют тревогу: пожары в Приамурье грозят популяции птиц и животных

Экологи бьют тревогу: пожары в Приамурье грозят популяции птиц и животных

21 минута назад
Киев назвал спонсоров миротворческой операции в Донбассе

Киев назвал спонсоров миротворческой операции в Донбассе

54 минуты назад
Натовские корабли вошли в Черное море

Натовские корабли вошли в Черное море

55 минут назад
Суд отклонил иск "Нафтогаза", ущемляющий права "Газпрома"

Суд отклонил иск "Нафтогаза", ущемляющий права "Газпрома"

1 час назад
Болеем за наших: сколько стоит увидеть все три матча сборной России на ЧМ-2018

Болеем за наших: сколько стоит увидеть все три матча сборной России на ЧМ-2018

1 час назад
Перепутал педали: в Мурманске водитель въехал на машине в магазин

Перепутал педали: в Мурманске водитель въехал на машине в магазин

2 часа назад
Макрон назвал жену австралийского премьера "вкусной"

Макрон назвал жену австралийского премьера "вкусной"

3 часа назад
Землетрясение в Иране: пострадали 76 человек

Землетрясение в Иране: пострадали 76 человек

3 часа назад
В Кирове две двухлетние девочки упали с 9 этажа

В Кирове две двухлетние девочки упали с 9 этажа

3 часа назад
Восемь погибших и 11 пострадавших: опубликовано видео страшного ДТП в Южной Корее

Восемь погибших и 11 пострадавших: опубликовано видео страшного ДТП в Южной Корее

3 часа назад
Камчатский вулкан Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла и газа

Камчатский вулкан Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла и газа

4 часа назад
Александр Жуков покинет пост президента ОКР

Александр Жуков покинет пост президента ОКР

4 часа назад
Лев набросился на англичанина, владеющего сафари-парком в ЮАР. Видео

Лев набросился на англичанина, владеющего сафари-парком в ЮАР. Видео

4 часа назад
Грабитель с молотком напал на охранников ломбарда под Ульяновском. Видео

Грабитель с молотком напал на охранников ломбарда под Ульяновском. Видео

5 часов назад
В Риме на болельщиков "Ливерпуля" напали мотоциклисты с арматурой

В Риме на болельщиков "Ливерпуля" напали мотоциклисты с арматурой

5 часов назад
Британская палата общин приняла поправку, аналогичную акту Магнитского

Британская палата общин приняла поправку, аналогичную акту Магнитского

5 часов назад
Нападение боевиков в Ираке: 7 погибших, 13 раненых

Нападение боевиков в Ираке: 7 погибших, 13 раненых

5 часов назад
Отпускные цены: сколько стоит арендовать жилье на курортах Краснодарского края

Отпускные цены: сколько стоит арендовать жилье на курортах Краснодарского края

5 часов назад
CNN: российский СУ-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

CNN: российский СУ-27 приблизился к самолету ВМС США над Балтикой

6 часов назад
Вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти

Вегетарианская диета спасет от преждевременной смерти

6 часов назад
Первомайский погром в Париже: французы против трудовых реформ Макрона

Первомайский погром в Париже: французы против трудовых реформ Макрона

6 часов назад
МЧС грозит грозой

МЧС грозит грозой

6 часов назад
Польша запретила проезд по своей территории группе байкеров

Польша запретила проезд по своей территории группе байкеров

8 часов назад
Космонавты с МКС пожелали удачи команде SMP Racing в новом сезоне

Космонавты с МКС пожелали удачи команде SMP Racing в новом сезоне

8 часов назад
В США повторно подан иск против Харви Вайнштейна за изнасилование

В США повторно подан иск против Харви Вайнштейна за изнасилование

8 часов назад
Роспотребнадзор предупреждает туристов о вспышке сибирской язвы в Китае

Роспотребнадзор предупреждает туристов о вспышке сибирской язвы в Китае

9 часов назад
Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой в суд

Спецпрокурор США пригрозил Трампу повесткой в суд

9 часов назад
После стрельбы в Лондоне один мужчина погиб, еще один госпитализирован

После стрельбы в Лондоне один мужчина погиб, еще один госпитализирован

10 часов назад
Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды

Канье Уэст признался, что после липосакции "подсел" на опиоиды

10 часов назад
Доктор Борнстейн: Трамп лично сочинил справку о своем здоровье в 2016 году

Доктор Борнстейн: Трамп лично сочинил справку о своем здоровье в 2016 году

12 часов назад
Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР

Войска США останутся в Южной Корее даже в случае подписания мирного договора с КНДР

12 часов назад
В Приамурье удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

В Приамурье удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами

12 часов назад
7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето

7 критериев, как выбрать дачу для аренды на лето

01.05.2018 15:25
Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

Ваню Зубанова спасет трансплантация почки

27.04.2018 15:43
Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

Праздничная неделя с телеканалом "Россия"

28.04.2018 11:17
Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

Манифест методологии: в Москве открылась "Генеральная репетиция"

27.04.2018 22:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

25.04.2018 22:20