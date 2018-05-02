Атака на избирком в Триполи: погибли 16, ранены 19 человек

Уже 16 человек числятся погибшими в результате нападения террористов на штаб-квартиру ливийской Национальной избирательной комиссии в Триполи. Еще 19 человек пострадали, сообщает Министерство здравоохранения страны. Ранее сообщалось об 11 погибших, напоминает ТАСС.

В Ливии готовятся к проведению президентских выборов, которые должны пройти до конца 2018 года. В офисе избиркома, который атаковала группа вооруженных боевиков, шла регистрация избирателей.

Оказавшись внутри здания, террористы привели в действие взрывные устройства, а также подожгли здание снаружи. Служащие сил безопасности вступили в перестрелку с нападавшими.

В настоящее время двухэтажное здание избиркома полностью освобождено от боевиков, в нем работают пожарные и полиция. Здание практически полностью выгорело.

Также сообщалось о нападении экстремистов на миссию ООН в Триполи, но в представительстве организации это опровергли.