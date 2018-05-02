При экстренном торможении автобуса на севере Москвы пострадали 5 человек

На севере Москвы в результате экстренного торможения автобуса пострадали пять человек, в том числе трое детей. Инцидент произошел вблизи дома 7 на Хорошевском шоссе. В экстренных службах рассказали, что пострадавших осматривают врачи скорой помощи, передает РИА Новости.