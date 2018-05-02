Андрей Аршавин решил завершить карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин сообщил о скором завершении карьеры футболиста. В последнее время Аршавин выступал в чемпионате Казахстана за алмаатинский "Кайрат".

Андрей Аршавин, которому 29 мая исполнится 37 лет, сообщил, что скоро закончит выступления. При этом бывший нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" сказал, что готов остаться в футболе. " Я думаю, что конец близок и он рядом. Футбол — это мое любимое занятие в жизни. Я бы хотел остаться в футболе. В каком качестве? Как жизнь сложится. Я уверен, что это очень тяжелый момент для всех, ведь жизнь полностью должна измениться. А как и что будет никто не знает", — приводит слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

Андрей Аршавин выступал за "Зенит", лондонский "Арсенал" и краснодарскую "Кубань". В составе "Зенита" он три раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. На счету Аршавина 74 матча в составе сборной России, в которых он забил 17 мячей. В 2008 году Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы.