США требуют, чтобы Иран выплатил миллиарды родственникам жертв 11 сентября

Cуд США обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября. Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC, размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов — родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов — братьям и сестрам.

Несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам, суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Иск против властей Ирана родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали еще в 2004 году.

Всего в результате терактов 11 сентября 2001 года погибли 2977 человек. Террористы захватили 4 самолета: два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Два других должны были упасть на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли своих целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл, в штате Пенсильвания.