Баскская ЭТА объявила о полном прекращении деятельности

Террористическая организация ЭТА объявила о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности.

В письме баскских сепаратистов, текст которого опубликовала газета Diario, говорится, что организация "приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию". В связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры и теперь намерена начать новый политический цикл на Земле Басков. Письмо датировано 16 апреля, сообщает РИА Новости.

Террористическая группировка Euzkadi Ta Azkatasuna (на баскском языке это означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее члены боролись за независимость Страны басков — региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции. Жертвами ЭТА за всю историю существования стали более 800 человек.

В 1998 году группировка объявила о прекращении террористической деятельности. В ответ власти освободили ряд активистов этой организации, но через 14 месяцев сепаратисты вышли из перемирия. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". Правительство Испании потребовало ее самороспуска.