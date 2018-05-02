Регистратор запечатлел взрыв автомобиля на оживленной трассе в Израиле

В минувший вторник, 1 мая, на автомобильной дороге в районе израильского города Кфар-Сава произошел инцидент с летальным исходом, запечатленный регистратором очевидца.

Легковой автомобиль, находившийся в движении на проезжей части, внезапно взорвался и загорелся.

В результате произошедшего на месте ЧП погиб мужчина из уничтоженного транспортного средства, его спутник с сильнейшими ожогами в тяжелом состоянии был доставлен госпиталь.

Еще два человека, оказавшиеся поблизости получили травмы различной степени тяжести.

Полиция изучает обстоятельства произошедшего и работает над установлением причин взрыва.