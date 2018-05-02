Пепе Рейна хочет торжественно проститься с болельщиками "Наполи"

Вратарь сборной Испании Пепе Рейна объявил о своем уходе из итальянского "Наполи". 35-летний голкипер намерен торжественно попрощаться с болельщиками клуба на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе.

Информацию о планах Рейны проститься с болельщиками подтвердил друг вратаря, директор стадиона Даниэле Беллини, написавший об этом на своей страничке в социальной сети. " Сегодня вечером он устраивает прощальную вечеринку, и мне немного грустно. Мне грустно, потому что я буду скучать по Рейне. Мы все будем скучать", — приводит слова Беллини "Спорт-Экспресс".

Хосе Мануэль (Пепе) Рейна защищал ворота неаполитанцев в 2913/14 и с 2015 года. Испанец сыграл за "Наполи" 137 встреч в чемпионате Италии. Также Рейна известен по выступлениям за "Барселону", "Вильярреал", "Ливерпуль" и "Баварию". В сборной Испании Рейна провел 36 матчей. На его счету победы на чемпионате мира 2010 и чемпионатах Европы 2008 и 2012.