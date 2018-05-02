Рубль перешел к падению, доллар дороже 64

Курс доллара США на торгах "Московский биржи" превысил отметку 64 рубля. Такая планка достигнута впервые с 11 апреля .Ка котмечают эксперты это произошло на фоне падения нефтяных цен и роста американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского заседания Федрезерва.

Курс доллара США составил 64,0525 рубля за 1 доллар, что на 1,085 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,67 рубля за 1 евро, прибавив 60 копеек.

Таким образом бивалютная корзина подорожала на 86,7 копейки — до 69,73 рубля.