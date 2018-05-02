"Ненастье" снимают в Крыму, Подмосковье и Волгограде

На телеканале "Россия 1" готовится большая премьера. Режиссер Сергей Урсуляк — создатель культовой "Ликвидации" — снимает новый многосерийный фильм "Ненастье" по роману известного писателя Алексея Иванова. Герои картины — бывшие воины-афганцы, уцелевшие на чужой войне и не нашедшие своего места в мирной жизни.

Больше нет никаких правил. Провинциальный город Батуев живет, как и вся страна, в беззаконии 90-х. Волгоград будто вернулся в прошлое. Улицы превратились в съемочную площадку картины "Ненастье".

Молодые ребята вернулись с афганской войны и не узнают родной город: капитализм шагает по стране, а животная сила — самый убедительный аргумент. Каждый встает перед нравственным выбором, и он опять отсылает к временам, которые невозможно забыть.

Где бы ни работала съемочная группа, спецэффекты приобретают голливудский размах. Постановщик трюков Виктор Иванов, уже четверть века работающий на заокеанской "фабрике грез". "Посмотри на этих пацанов, посмотри на эти БТР. Посмотри! У нас когда еще так снимали? Раз-два, тяп-ляп и слепили, — говорит актер Александр Горбатов. — Ну когда так еще будет?!" В этих предлагаемых обстоятельствах актер и нашел своего героя.

По команде "Мотор!" вся группа снова и снова переносится в то парадоксальное измерение, где мирным людям приходится выживать на войне. Если машина времени и существует, то это объектив кинокамеры. Выжженный солнцем перевал на самом деле обычный промышленный карьер в получасе езды от Симферополя, но как органично он вписался в историю о противоречивом времени.

Война закончится, но они уже не смогут жить по-другому. Рэкет, самозахват недвижимости, чтобы помочь таким же, как и они сами войнам-афганцам, уже на гражданке, боевое братство не остановится ни перед чем.

"Есть вещи, которые очень трудно оправдать, и в этом самая большая проблема для меня, — говорит режиссер Сергей Урсуляк. – Но каждый из них имел право прожить другую жизнь, и в этом смысле я им сочувствую".

Дождется ли этой другой жизни главный герой, которого играет популярный актер Александр Яценко, — интрига, которая развернется в эфире телеканала "Россия 1". Войну боец проводит за баранкой армейского "Урала". На гражданке пересаживается за руль инкассаторского броневика. Он будто все время прячется от ненастья, которое не только за окном, но и в душе.