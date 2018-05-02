Ответственность за теракт в Триполи взяли на себя игиловцы

Ответственность за нападение на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии Ливии в Триполи взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

О нападении рассказал в эфире местного канала 218 председатель избиркома Саид аль-Кудаби. Террористы, в том числе смертники, ворвались в штаб-квартиру избиркома, где шла регистрация избирателей к запланированным в этом году президентским выборам. Террористы привели в действие взрывные устройства внутри здания, а также подожгли его снаружи.

Сообщалось, что погибли 16 и ранены еще 19 человек. Большинство погибших — охранники избирательной комиссии. По данным телеканала Al Arabiya, двух боевиков силовикам удалось уничтожить на месте. Террористы во время нападения могли захватить заложников, в том числе иностранцев.

Правящий в Триполи президентский совет Ливии объявил на подконтрольной ему части страны трехдневный траур.

Также сегодня, 2 мая, террористы ИГ взяли на себя ответственность за произошедшее накануне нападение в иракском городе Эт-Тармия к северу от Багдада. Там погибли семь человек.