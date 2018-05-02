Стоцкая лишилась денег, пытаясь купить сумку и кроссовки от Louis Vuitton по Интернету

Пытаясь купить сумку и кроссовки от Louis Vuitton, певица Анастасия Стоцкая перевела почти 140 тысяч рублей на карту мошенникам, передает ТАСС.

Как сообщили в полиции, Стоцкая обратилась в ОВД с заявлением о том, что посредством перевода на банковскую карту частного лица оплатила покупку сумки и кроссовок Louis Vuitton стоимостью 78000 и 61620 рублей.

После перечисления денег товары заявительнице доставлены не были.