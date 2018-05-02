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Конфликт в Сирии 37 минут назад
Сражение за последний район Дамаска. Эксклюзив Евгения Поддубного
В Сирии не прекращается операция по освобождению от боевиков бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук. По огневым точкам боевиков наносят удары самолеты объединенных сил сирийско-российской авиации. На месте событий работает съемочная группа военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.
Освобождение последнего района Дамаска, который контролируют террористы псевдохалифата, — это череда налетов артиллерии и авиации и действий пехоты, которую поддерживают бронетанковые подразделения. Каждый дом, по сути, — огневая точка, и если в строении есть боевики, его буквально сносят огнем, но и этого часто мало.
Здания связаны тоннелями. Подземные коммуникации — это то, что, по сути, позволяет радикалам так долго удерживать позиции. Вот хороший пример: дом разрушен, но вход в тоннель не пострадал.
Во время работы артиллерии на передовой относительное затишье, это бывшие позиции боевиков "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ), которые они добровольно передали бойцам республиканской гвардии и четвертой дивизии. "Сейчас взламываем оборону боевиков огнем", — рассказывает военный. — Там площадь, за ней дома и подземные коммуникации террористов".
Пока сюда не смогут дойти танки крайне сложно продвигаться вперед. Без поддержки бронетанковых подразделений бойцов боевики просто расстреляют в упор.
Действительно в боях за Ярмук танки играют значительную роль. На передовой — Т-72: они доработаны кустарно, но такая противокумулятивная защита действительно здесь эффективна.
"Боевики стараются остановить наши танки, но получается у них только там где серьезные завалы и узкие улицы, — рассказывают военные. — Как только удается расчистить дорогу танкам, оборона ИГИЛ (запрещена в РФ) трещит".
Ярмук с высоты птичьего полета: каждый столб пыли – место боестолкновения. Уже освобождены кварталы Кадам, Мадания, Асали, еще ряд комплексов зданий. По данным сирийских военных, боевики сейчас активно обсуждают возможность прорыва, боеспособными силами. Но этот вариант выглядит маловероятным.
Главари террористов ИГИЛ призывают боевиков в Ярмуке не сдаваться и стоять насмерть, продолжать использовать смертников, для того чтобы замедлить наступление правительственных сил.
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