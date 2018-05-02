Скончался советский певец Вадим Мулерман

В США на 80-м году жизни скончался популярный советский певец Вадим Мулерман.

Как рассказала ТАСС певица Нина Бродская, которая дружила с Мулерманом с 1967 года, он страдал онкологическим заболеванием. Последние годы певец жил в Нью-Йорке, в районе Бруклин. О месте и дате похорон Мулермана будет сообщено позднее.

"Он был прекрасный певец с великолепными голосовыми данными, у него всегда был очень хороший репертуар, с которым он прекрасно справлялся. И он пользовался огромной популярностью", — сказала она.

Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове, он — народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины. Самые известные его песни — "Лада", "Трус не играет в хоккей, "Как хорошо быть генералом", "Король-победитель" и многие другие.