Матч "Спартак-2" – "Динамо" (Санкт-Петербург) был прерван из-за дождя

Встреча 36 тура ФНЛ между московским "Спартак-" и "Динамо" из Санкт-Петербурга был прерван на пять минут из-за непогоды. Арбитру пришлось остановить встречу из-за ливня с грозой.

Во втором тайме при счете 2:1 в пользу "Динамо" на стадион имени Федора Черенкова обрушился дождь. Из-за ливня и грозы судье Евгению Кукуляку пришлось остановить встречу. Через пять минут дождь прекратился, и футболисты возобновили встречу.

Матч завершился вничью 2:2. У "Спартака" мячи забили Владислав Пантелеев и Фэшн Сакала. В составе "Динамо" отличились Артем Кулишев и Андрей Батютин.