Майк Помпео принес присягу в качестве госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео принес присягу в качестве главы американской дипломатии.

Торжественная церемония прошла в здании госдепартамента в Вашингтоне. В ней приняли участие президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Как сообщает РИА Новости, после короткого выступления президента Помпео по традиции поднял правую руку, положил левую на Библию и принес присягу, пообещав служить народу Америки.

Церемония носила символический характер, поскольку еще 26 апреля сенат утвердил Помпео в должности главы Госдепа. Тогда же он приступил к своим обязанностям: отправился на переговоры в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а затем посетил Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию.

Майк Помпео стал 70-м госсекретарем в истории США. Он сменил на этом посту Рекса Тиллерсона, который проработал чуть более года и был уволен Трампом из-за расхождений взглядов.