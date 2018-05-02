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Обмен санкциями 1 час назад

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2 мая 201819:20

Украина ужесточает санкции против России

Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом санкции. Об этом сообщил президент Петр Порошенко со ссылкой на решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины.

"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки", — цитирует Порошенко РИА Новости. — Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — РФ в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма".

Ранее СНБО Украины рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены "в связи с незаконной аннексией Крыма", санкций, которые были связаны с "агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства".

Ранее санкции против России резко ужесточили США и Великобритания: такое решение было принято в связи с делом Сергея Скрипаля и его дочери, отравленными в Солсбери.

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