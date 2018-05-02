В США разбился военно-транспортный C-130 Национальной гвардии

В американском штате Джорджия разбился военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. В пресс-службе американских ВВС подтвердили факт катастрофы, уточнив, что это был самолет Национальной гвардии.

Других подробностей не приводится, передает РИА Новости. В "Твиттере" опубликовано фото с места катастрофы неподалеку от города Саванна. Видны хвост самолета, лежащий рядом с дорогой, огонь и черный дым.

BREAKING: Officials confirm C-130 Hercules military plane went down near Savannah https://t.co/APe6L2n0Vp pic.twitter.com/P2N1p4bKqY — CBS46 (@cbs46) 2 мая 2018 г.



По сообщению Федерального управления гражданской авиации США, самолет направлялся на авиабазу ВВС Дэвис-Монтен в штате Аризона. По сообщениям СМИ, на его борту было пять человек, подтверждена гибель двух из них.