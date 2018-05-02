Тема:
Ситуация на Украине 46 минут назад
4 года бойне в Доме профсоюзов: нацисты грозят тем, кто все помнит
В Одессе маршируют несколько сотен украинских неонацистов. Так современные последователи Бандеры отмечают годовщину трагедии 2 мая. Бойню в Доме профсоюзов они считают одной из главных дат в истории Украины и даже предлагают сделать этот день государственным праздником. Сопровождает шествие целый кортеж полицейских автомобилей. Весь сегодняшний день радикалы пытались запугать и спровоцировать на конфликт горожан, которые собирались на площади Куликова поля. Памятная акция была стихийной, но участие в ней приняли несколько тысяч человек. Высшие руководители страны о трагедии не упомянули ни единым словом. А тех, кто 4 года назад жег и затем добивал выживших одесситов, майданная власть до сих пор не нашла.
Они знают, что силы неравны, но все равно бросаются на провокаторов — сквозь людей, полицейских, охрану. Крепкие молодчики в черных майках с надписями "Национальный блок" к месту, где 4 года назад погибли 48 человек, явились в очках и шортах. Над Куликовом полем, местом, где началась бойня 2 мая, они запустили черно-красный флаг, словно издевательство, а тем, кто пришел почтить память погибших, на камеру задавали вопрос, так сказать, "тест на патриота": "Вы за что, за Россию?".
О том, чтобы 2 мая никто в Одессе не смел появляться в слезах или с цветами в руках, они предупреждали еще накануне роликом в Интернете: "Не надо из праздника делать траур. Не надо ходить по городу со своими цветочками, веночками. Сидите дома".
Несмотря на это, люди весь день несут цветы к месту трагедии. Не скрываясь. Возле Дома профсоюзов они запустили в воздух черные шары и белых голубей в память обо всех, кого не стало 4 года назад.
"Новая боль добавилась: кто-то взял и вырвал цветы с могилы, — говорит мать Ивана и Евгения Милевых Тамара. — Невозможно. Говорят, время лечит. Ничего оно не лечит. Вот идешь по улице, смотришь — девушка симпатичная идет, думаешь: вот она могла бы быть Ваниной женой. У него могли бы быть дети. А ничего этого не было".
Ее сыну Ивану Милеву было 34. На фотографии он рядом с братом-близнецом Женей: именно он сумел по фотографии обгоревшего тела опознать Ивана. Его нашли между вторым и третьим этажом дома профсоюзов. "Он сгорел, — говорит мама братьев. — Самое страшное — в экспертизе было написано, что еще несколько минут он "совершал осознанные действия" — он горел и понимал, что он горит".
"Корю себя за то, что я его не остановил, — добавляет брать Ивана. — Я даже не мог догадываться, что он будет до конца стоять, будет защищать вход от камней, от "коктейлей Молотова".
В списке, который опубликуют через две недели после бойни, — 48 погибших: 32 отравились газом, 10 разбились насмерть, выпрыгивая из окон, шестеро погибли от огнестрельных ранений. Едва ли не каждую из смертей можно восстановить по видеозаписям, если проанализировать сотни видеороликов из Интернета. 2 мая на телефоны, камеры снимали все, кто был рядом. Двуствольные охотничьи ружья, пистолет Макарова, дробовик на плече — человек шел атаковать противников Майдана. Еще один — с помповым ружьем, которое одним выстрелом поражает сразу несколько человек. Однако никто из стрелявших так и не понес наказания.
"И те люди, которые были на блокпостах под Одессой, которых 2 мая с блокпостов привезли в Одессу, все участвовали в этих событиях", — считает Евгений Милев.
Одно из расследований. Записи переговоров экстренных служб — когда людей еще можно было спасти, пожарные бездействовали. Если сегодня посмотреть украинские телеканалы, создается впечатление, что люди в Доме профсоюзов сжигали себя сами. И словно не было тех, кто добивал дубинкой каждого, кому удавалось вырваться. Словно не было десятков арестованных, которые оказались за решеткой просто за то, что поддерживали "не те" идеи.
Спустя четыре года расследование до сих пор не завершено. В тюрьме оказались почему-то противники Майдана. До сих пор за решеткой остается россиянин Евгений Мефедов, которого даже выпустили из тюрьмы, но тут же снова арестовали уже по другим обвинениям.
За теми, кто пытался вести независимое расследование сразу начинали следить. Интересующихся трагедией иностранных журналистов в страну не пускают до сих пор.
"Сегодня мы ждали, что к нам приедет итальянский журналист Джовани Джорджио Бьянчи. Так его в Киеве в аэропорту завернули обратно, -рассказывает президент международной платформа "Глобальные права мирных граждан" Серж Маркс. — У нас это не первый случай. У нас в 2015 году Франка Фракасси — журналиста из Италии — тоже завернули в Киеве, не пустили в Одессу".
А вот как это видят украинские националисты. Интервью словно с другой планеты:
- Я не вижу там преступления.
- То есть это не люди?
- Ну, я считаю, что нет.
После таких слов становится понятно, почему сотни видеороликов в Интернете с подробными доказательствами следствию кажутся неубедительными, а в Доме профсоюзов, где задохнулись десятки людей, продают комплексные обеды за 75 гривен, устраивают застолья и играют свадьбы.
Ранее по теме
-
ЛНР: конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию5 часов назад
-
Трагедия в одесском Доме профсоюзов: за смерть людей не ответил никто11 часов назад
-
Порошенко похвастался "Дуплетом"1 сутки назад
-
В избиении соратника Порошенко обвинили россиян1 сутки назад
-
Националисты не дали пожилым одесситам отметить Первомай1 сутки назад
-
В Госдуме назвали поставку Javelin стимулятором киевской агрессии1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Скончался советский певец Вадим Мулерман
- Триполи: смертник взорвался в здании Высшей избирательной комиссии
- Макрон назвал жену австралийского премьера "вкусной"
- Метро, железная дорога, аэропорт: оппозиция парализовала Ереван
- Аршавин решил завершить карьеру футболиста
Самое читаемое
-
Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- В Воронеже скончался брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой
- Московский студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00
-
Вальс буксиров и фестиваль ледоколов
- Жаркие рекорды Первомая
- В Крым и Севастополь - по единому билету
- Таксомоторное хамство: водитель заблокировал бригаду скорой помощи
- Ашхабад открывает новый порт на Каспии
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- Миллионы фонтанов и поющие скамейки: весенняя Москва
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- Скандальную свалку "лечат" иглоукалыванием
- Психологический тренинг обернулся тоталитарной сектой
- Клиники пластической хирургии становятся кладбищами для пациенток
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля