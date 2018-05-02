Он там, где нужна его музыка: маэстро Гергиеву – 65

В Зале Чайковского звучит Рахманинов. Большой концерт дает знаменитый Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев. Сегодня выдающемуся музыканту, всемирно известному дирижеру исполнилось 65 лет. Поздравления Гергиеву направили Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Художественный руководитель знаменитой Мариинки давно покорил главные сцены мира, под его управлением почитают за честь играть лучшие оркестры планеты. А в трудные времена он всегда там, где музыка людям просто необходима. Про такие концерты Гергиев говорит: "Нельзя было не приехать".

Он закрывает глаза, осторожно кончиками пальцев будто ощупывает нервные ноты и вместе с оркестром эмоционально и ярко сам становится музыкой. "Да не думаю я постоянно о музыке. Иногда думаю о том, как поспать хотя бы часик", — смеется маэстро.

Его знает весь мир. В своем невероятном рабочем графике перемещается по планете, выступая в мировых столицах, в лучших оперных театрах, с самыми прославленными оркестрами.

"Человек-праздник, человек-счастье! Тот драйв, тот темп, тот ритм, в котором он живет, мне очень близок. Мы совпали в этой электризации с ним", — говорит народный артист России, пианист Денис Мацуев. "Когда мы вместе выступаем у меня такое ощущение, что я играю лучше, чем могу", — отмечает народный артист СССР Юрий Башмет.

Его судьба и любовь – это, конечно, родной Мариинский театр, куда он пришел в 24 года, а главным дирижером стал в 35. "Я руковожу театром уже скоро 30 лет. Мы сами создали уникальные, прекрасные концертные залы. Мы от государства получили новый театр — Мариинку-2", — говорит Гергиев.

Гергиев — национальное достояние России и всего мира. Великий художник, он еще и неутомимый посланник культуры и гуманизма. Так было в 2008 году, когда маэстро выступил перед соотечественниками-осетинами в трагических декорациях разрушенного Цхинвала. "Было ощущение, даже убеждение, что мир должен знать правду о тех событиях. Концерт должен был хоть как-то облегчить страдания людей, которые выжили", — говорит дирижер.

Так было и в мае 2016 года в амфитеатре освобожденной об боевиков сирийской Пальмиры. "Концерт был посвящен памяти главного смотрителя, который был выдающимся человеком, и, наверное, ему судьбой была уготована такая участь. Мы давали концерт, глядя в его портрет", — рассказывает Гергиев.

Ему послушна русская и зарубежная классика, музыка современных композиторов. Звучание оркестра Гергиев оттачивает до молекулярного уровня. Собравший все мыслимые призы и премии, главной наградой Валерий Гергиев считает изысканное наслаждение творчеством, в котором маэстро продолжает раскрывать миру мощь и красоту человеческого духа.

"Если я в свой день рождения проведу концерты, сам себе сделаю подарок. И концерт пройдет хорошо. Уже это будет то, к чему я бы хотел прийти в свой день рождения", — признает Гергиев.