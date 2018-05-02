Баскетбольный УГМК стал 12-кратным чемпионом России

Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга завоевал титул чемпиона России среди женских команд. В заключительном матче финальной серии подопечные Мигеля Мендеса одержали вверх над курским "Динамо" со счетом 94:91.

Самым результативным игроком матча стала центровой УГМК Бриттни Гринер, которая набрала 35 очков. У курского клуба лучшей по этому показателю стала Энджел Маккарти – в ее активе 31 балл.

Таким образом, екатеринбургский клуб стал победителем финальной серии со счетом 3:0. Этот титул чемпиона России стал для УГМК 12 в истории и 10 кряду. В свою очередь динамовки из Курска впервые в истории завоевали серебро чемпионата. Замкнула же тройку призеров оренбургская команда "Надежда".