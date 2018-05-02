Россиянин Курак завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Адам Курак стал обладателем золотой медали проходящего в Каспийске чемпионата Европы. Он первенствовал в весовой категории до 72 килограммов.

В финальной схватке россиянин одержал победу над Расулом Чунаевым из Азербайджана. Итоговый счет 9:5. При этом отметим, что по итогам первого периода Курак уступал своему сопернику со счетом 1:5, но смог переломить ход схватки и добиться победы. Бронзовые медали достались грузинскому борцу Юрию Ломадзе и венгру Балинту Корпаши.

Таким образом, золото Курака стало четвертым для России. Ранее триумфаторами континентального первенства в своих весовых категориях становились российские спортсмены Роман Власов, Сергей Емелин и Артем Сурков.