Русофобу Мацейчуку на 30 лет запретили въезд в Россию

Польскому журналисту и блогеру Томашу Мацейчуку запретили въезд на территорию России. Запрет введен сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048 года, рассказал сам Мацейчук в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что его подозревают в совершении правонарушения по статье 19.27 Кодекса об административных правонарушениях ("Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета"). Статья предусматривает наказание в виде штрафа, но суд имеет право назначить и принудительное выдворение из России, передает РИА Новости.

Сообщается, что ранее в квартире Мацейчука в подмосковных Мытищах провели следственные действия в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Дело возбудили по факту публикации в одной из соцсетей видеоролика экстремистского содержания.

Мацейчук лишен права на въезд в Россию за экстремизм, пояснил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам этого источника, сегодня, 2 мая, Мацейчук прилетел рейсом из Франкфурта в аэропорт Домодедово. Однако на погранконтроле его в Россию не пустили: он является персоной нон грата за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских националистов и осквернении могил советских бойцов.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает. Мацейчук не единожды участвовал в ток-шоу на российских федеральных телеканалах. В апреле 2017 года во время эфира одной из программ телеканала НТВ в студии вспыхнула драка из-за его антироссийских высказываний. В ноябре 2016 года похожий инцидент произошел на программе "Право знать" на ТВЦ. Также Мацейчук известен своим участием в осквернении кладбищ советских воинов в Польше.