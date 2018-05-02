Юрий Семин: "Локомотив" сделает "золотой" шаг в чемпионате России

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин накануне центрального матча 29 тура чемпионата России против питерского "Зенита" выразил уверенность в том, что его подопечные завоюют титул чемпиона России по итогам нынешнего сезона.

"В любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя, – цитирует Семина "Спорт-экспресс". – Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И мы сделаем его, потому что я верю каждому своему футболисту. Верю каждому из болельщиков. В этом сила сегодняшнего "Локомотива"!

"Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда мы вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы завоевали кубок России, а потом и вовсе в первый раз добрались до 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря нашим болельщикам! Мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило"!

Напомним, что за два тура до завершения чемпионата России "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, опережая занимающий вторую строчку "Спартак" на четыре очка.