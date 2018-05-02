Президенту Литвы грозит импичмент после вскрытой переписки

В парламенте Литвы заявили, что президент страны должна разъяснить ситуацию с перепиской и давлением на СМИ. Ранее одна из газет опубликовала переписку Грибаускайте и главы парламентской партии "Союз либералов", из которой следует, что президент пыталась оказать давление на журналистов, чтобы те перестали критиковать кандидата на пост генпрокурора, которого она предложила.

Как сообщает телеканал "Россия 24", сама президент факт переписки не отрицает, но говорит, что содержание писем не помнит, потому что их давно удалила. Если все-таки их подлинность подтвердится, то в парламенте не исключают запуск процедуры импичмента.

Как уточняет РИА Новости, скандальная электронная переписка велась в период с 2014 по 2016 годы между президентом и бывшим лидером партии "Союз либералов" Элигиюсом Масюлисом, который является обвиняемым по делу о коррупции.

"Я не могу подтвердить подлинности писем. Потому что в первую очередь мы проверили сервер — письма не сохранились, — прокомментировала в интервью телевизионному каналу LRT ситуацию сама Грибаускайте. — Во-вторых, даже если текст и был схожим, как факт между политиками и мной переписки были и будут... Не могу подтвердить переписку только потому, что любой текст может быть использован в судебном деле".

"Мне нечего скрывать. А разные догадки — почему общение не являлось конспиративным... я — не конспиратор и мне нечего скрывать", — добавила она.